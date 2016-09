Orkaan Matthew zwaarste sinds Sandy

ANP Orkaan Matthew zwaarste sinds Sandy

KINGSTON - De orkaan Matthew, die zich richting Jamaica en Cuba begeeft, is vrijdag (lokale tijd) in kracht toegenomen en daarmee de eerste grote orkaan in het gebied sinds vier jaar. Met windstoten van 240 kilometer per uur heeft Matthew nu een kracht waarmee hij huizen kan verwoesten, aldus meteorologen.

Door ANP - 1-10-2016, 3:44 (Update 1-10-2016, 3:44)

De orkaan, die zich vrijdag op ruim zevenhonderd kilometer ten zuidoosten van de Jamaicaanse hoofdstad Kingston bevond, is door het Amerikaanse National Hurricane Center ingedeeld in de op een na zwaarste categorie.

Naar verwachting bereikt Matthew maandagochtend (lokale tijd) als een zware storm de zuidkust van Jamaica, waar zich naast de hoofdstad ook de enige olieraffinaderij van het land bevindt.

Het zonnige weer weerhield veel inwoners van Kingston er vrijdag niet van water en voedsel in te slaan.

Sandy was in 2012 de laatste grote storm boven de Atlantische Oceaan.