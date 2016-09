Werkloosheid niet omhoog door vluchteling

ANP Werkloosheid niet omhoog door vluchteling

PASSAU - De komst van talrijke vluchtelingen naar Duitsland drijft er de werkloosheid niet op. Dit heeft de chef van het Duitse Federale Bureau voor de Arbeid, Frank-Jürgen Weise, tegen Duitse media gezegd. Weise beklemtoonde dat er in het komend jaar geen noemenswaardige stijging van de werkloosheid zal zijn, ondanks de komst van veel vluchtelingen.

Door ANP - 1-10-2016, 10:54 (Update 1-10-2016, 10:54)

De krant Bild meldde zaterdag dat er in september in de Bondsrepubliek 171.958 nieuwe werklozen zijn ingeschreven die afkomstig zijn uit landen waar veel erkende vluchtelingen vandaan komen. Dat is meer dan twee keer zo veel als in september vorig jaar, aldus Bild.

Weise is tot eind dit jaar ook chef bij de migratiedienst BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge).