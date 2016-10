Keiharde porno langs de weg in Jakarta

JAKARTA - Weggebruikers in een drukke straat van de Indonesische stad Jakarta werden vrijdag getrakteerd op een portie keiharde porno op een groot advertentiescherm langs de weg. Lokale autoriteiten wisten niet hoe snel ze het scherm, plaatselijk videotron genoemd, uit moesten zetten. Ze konden echter niet voorkomen dat het incident werd gefilmd en gefotografeerd en via sociale media snel verspreid werd.

Door ANP - 1-10-2016, 17:58 (Update 1-10-2016, 17:58)

Al tuffend in de file kregen de weggebruikers op de Jalan Prapanca in het zuiden van de stad explicite scènes voorgeschoteld uit de film Watch Tokyo Hot. Volgens het persbureau Al Arabiya heeft de Indonesische politie inmiddels een computer in beslag genomen bij een lokale firma en is de speciale eenheid voor cybercriminaliteit op de zaak gezet.

In het voornamelijk islamitische Indonesië is porno taboe en zijn bijvoorbeeld websites met porno geblokkeerd.