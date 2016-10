Britse premier: begin vertrek EU voor april

BIRMINGHAM - De Britse premier Theresa May heeft zondag op het congres van haar Conservatieve Partij in Birmingham gezegd dat ze de EU eind maart formeel op de hoogte stelt van het vertrek van haar land uit de Europese Unie (brexit).

Door ANP - 2-10-2016, 11:03 (Update 2-10-2016, 11:32)

May zei dat haar regering de brexit zal doorzetten en er een succes van zal maken. Niet alle Conservatieven denken dat dat kan. Maar de belangrijkste Conservatieve voorstanders van lidmaatschap van de EU, ex-premier David Cameron en voormalig minister van Financiën George Osborne, laten hun gezicht niet zien op het congres, volgens Engelse media.

Om de EU daadwerkelijk te verlaten moet een lidstaat de Europese Raad, dus de top van de EU en de leiders van de overige lidstaten, formeel op de hoogte stellen van het voornemen uit de unie te stappen. Het Verdrag van Lissabon (2007) bepaalt in artikel 50 dat de partijen dan in twee jaar moeten regelen hoe ze verder gaan. Lukt dat niet, dan vervalt in beginsel het lidmaatschap van het land dat weg wil.

Velen in en buiten het Verenigd Koninkrijk vrezen dat de onderhandelingen langer gaan duren. Dan zouden de Britten in een juridisch luchtledig vallen. Er was daarom in Londen geen haast om officieel de brexit aan te kondigen. Het is al honderd dagen geleden dat een kleine meerderheid in een referendum voor het vertrek uit de EU stemde. Het kostte onder anderen Cameron zijn baan en May volgde hem in juli op.

May heeft zaterdag al in Britse media gezegd dat ze in het voorjaar het parlement wil voorleggen de wet op de Europese Gemeenschappen uit 1972 af te schaffen.