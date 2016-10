Duitser mag zelf wiet kweken

BONN - Voor het eerst heeft een Duitser toestemming gekregen om zelf cannabis te kweken voor medisch gebruik. Het gaat om een 53-jarige man die aan multiple sclerose lijdt en met de wiet de symptomen onderdrukt.

Door ANP - 2-10-2016, 17:45 (Update 2-10-2016, 17:45)

De man in de stad Mannheim mag per jaar 130 planten 'bundeswiet' kweken in zijn badkamer. De Duitse medische autoriteit heeft tot nu toe altijd het zelf kweken van wiet verboden. Ongeveer negenhonderd mensen die in Duitsland medicinale cannabis gebruiken, zijn aangewezen op de apotheek, waar zij voor een gram ongeveer 150 euro betalen.

De patiënt in Mannheim had bij diverse instanties geklaagd dat hij per jaar rond 1500 euro kwijt is en dat hij dat niet kan betalen. Een rechtbank had eerder al beslist dat de man toestemming moest krijgen.