Britse dirigent Marriner overleden

LONDEN - De Britse dirigent en violist Sir Neville Marriner is op 92-jarige leeftijd overleden. Hij is onder meer de oprichter van de Academy of St. Martin in the Fields, een van de belangrijkste kamerorkesten in de wereld.

Door ANP - 2-10-2016, 18:15 (Update 2-10-2016, 18:15)

De in 1924 in Lincoln geboren Marriner speelde als violist bij onder andere het London Philharmonic Orchestra en het London Symphony Orchestra. In 1959 richtte hij de Academy of St. Martin in the Fields op. Met dit gezelschap nam hij vele cd's op.

Marriner was als artistiek adviseur betrokken bij de film Amadeus over het leven van Mozart. Hij werd in 1985 in de adelstand verheven.