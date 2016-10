Colombianen verwerpen vredesakkoord met FARC

BOGOTA - De bevolking van Colombia heeft zondag in een referendum het vredesakkoord met rebellenbeweging FARC verworpen. De Colombianen mochten zich in een referendum uitspreken over het akkoord dat een einde aan 52 jaar oorlog in het land moet maken. Met 99,4 procent van de stemmen geteld blijkt dat een minieme meerderheid van 50,24 procent tegen het akkoord heeft gestemd. Met een opkomst van ongeveer 37 procent is het referendum geldig.

Door ANP - 3-10-2016, 0:59 (Update 3-10-2016, 1:20)

President Juan Manuel Santos ondertekende het akkoord zelf afgelopen maandag samen met FARC-leider Rodrigo Londoño Echeverri, ook bekend als Timochenko. Ook de strijders van de FARC hadden zich al achter de vredesplannen geschaard. Vervolgens moest de bevolking zich er nog over uitspreken. Die blijkt nu met een kleine meerderheid tegen. Hoe het nu verder moet is onduidelijk. De president had al laten weten dat zijn regering geen plan B heeft en dat de oorlog hervat zal worden als de bevolking het akkoord verwerpt.

Het vredesakkoord moest een eind maken aan 52 jaar oorlog in Colombia waarbij naar schatting 220.000 mensen zijn omgekomen. De ongeveer 7000 rebellen van de Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia (FARC) zouden volgens het akkoord de wapens neerleggen in ruil voor een terugkeer in de maatschappij. De beweging wil verder als een politieke partij.

Critici van het vredesakkoord, onder wie voormalig president Alvaro Uribe, vinden dat de FARC-strijders de gevangenis in moeten voor hun daden en nooit het parlement in mogen. ,,De vrede biedt hoop, maar het vredesakkoord is teleurstellend'', aldus Uribe.