Kardashian beroofd van miljoenen aan juwelen

PARIJS - Vijf mannen hebben zondagavond de Amerikaanse tv- en societypersoonlijkheid Kim Kardashian in Parijs van haar juwelen beroofd. De waarde van de juwelen bedraagt volgens de Parijse politie ,,enkele miljoenen dollars".

Door ANP - 3-10-2016, 9:01 (Update 3-10-2016, 9:01)

De overvallers duwden haar in de luxueuze villa waar ze tijdelijk verblijft een pistool in haar gezicht. Ze zouden verkleed zijn geweest als politiemensen. Niemand raakte gewond, aldus de politie. De villa staat in het centrum van de Franse hoofdstad, vlakbij de beroemde l'Église de la Madeleine. Het is niet bekend of haar twee kinderen bij de overval aanwezig waren.

Kardashian (35) bezoekt modeshows in Parijs.