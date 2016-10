Noord-Korea geplaagd door overstromingen

ANP Noord-Korea geplaagd door overstromingen

PYONGYANG - Noord-Korea heeft te kampen met aanhoudende overstromingen. Naar schatting 600.000 mensen zijn getroffen door het water. Ongeveer 30.000 huizen zijn al vernield.

Door ANP - 3-10-2016, 14:41 (Update 3-10-2016, 14:41)

De Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen (IFRC) heeft maandag gewaarschuwd voor de gevolgen van de wateroverlast. De IFRC werkt samen met het Rode Kruis in Noord-Korea om de bevolking in de zwaarst getroffen gebieden hulp te bieden.

De federatie wijst op de komst van de eerste sneeuwval, die eind oktober wordt verwacht. Dan begint tevens de temperatuur snel te zakken. In de winter daalt het kwik in Korea tot min 30 graden Celsius. Voor die tijd moet er volgens de IFRC hard worden gewerkt aan vervangende behuizing. Er is voorlopig 15,6 miljoen dollar beschikbaar gesteld om de eerste nood te lenigen.