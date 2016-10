Orban 'winnaar' van geflopt referendum

BOEDAPEST - Hoewel het merendeel van zijn landgenoten het liet afweten bij het referendum over het herverdelen van vluchtelingen, heeft premier Viktor Orban van Hongarije zichzelf toch als winnaar uitgeroepen. ,,Een geweldig resultaat", riep hij na afloop.

3-10-2016

De volksraadpleging van zondag was echter ongeldig omdat nog geen 50 procent van de benodigde kiezers kwam opdagen. Ongeveer 3,3 miljoen mensen stemden, ruim 40 procent van het totaal. De vraag in het referendum was of Europa kan bepalen hoeveel asielzoekers Hongarije moet opnemen. Nee, antwoordden vrijwel alle stemmers (98 procent). Dat vond Orban bevestiging genoeg van zijn politiek.

De minister-president liet dan ook weten dat hij zijn beleid in Brussel onveranderd aan de man zal brengen. Hij blijft tegen een opgedrongen asielpolitiek van de Europese Commissie.