ANP Unicef: 385 miljoen kinderen leven in armoede

NEW YORK - Wereldwijd leven bijna 385 miljoen kinderen in extreme armoede. Met name kinderen in Afrika en Zuid-Azië worden zwaar getroffen, zo stelt Unicef in een rapport dat dinsdag in New York is gepresenteerd.

Door ANP - 4-10-2016, 3:03 (Update 4-10-2016, 3:03)

De situatie in 89 landen werd bekeken. Bijna 20 procent van de kinderen woonde in 2013 in huishoudens die 1,70 euro per persoon per dag te besteden hebben. Vooral in India zijn de problemen groot, aldus de onderzoekers.