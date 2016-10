Kremlin: VS nalatig in strijd Syrië

MOSKOU - Het Amerikaanse besluit de dialoog met Rusland over Syrië af te breken, schaadt de strijd tegen jihadisten in dat land en toont dat de Amerikaanse regering niet van plan is of niet in staat haar verplichtingen in die strijd na te komen. Dit zei een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdag.

Door ANP - 4-10-2016, 10:23 (Update 4-10-2016, 10:23)

Zo oefent in Russische ogen Washington geen serieuze druk uit op de extremistische groepering Jabhat Fateh al-Sham. De Amerikanen willen een wisseling van het regime in Damascus en sluiten daarvoor een pact met de duivel, aldus Moskou.

Ivan Melnikov, de vicevoorzitter van de Doema, de Russische Tweede Kamer, was dinsdag minder negatief over het verbreken van de Amerikaans-Russische dialoog over Syrië. Rusland kan ,,de antiterroristische oorlog in Syrië'' nu verder zonder gezeur van de VS met kracht tot een einde brengen. De VS steunen namelijk telkens wanneer het ze maar uitkomt de terroristen in Syrië die ze samen met onder meer Rusland zouden moeten bestrijden, klaagde Melnikov over het Amerikaanse beleid.

Aleppo

Hij zei tegen persbureau TASS dat de Russische luchtaanvallen die de Syrische strijdkrachten al een jaar steunen, erg doeltreffend zijn. De Amerikaanse regering stelt dat de Russen met name het oostelijk deel van de stad Aleppo willekeurig platgooien en dat daar 275.000 burgers onder gruwelijke omstandigheden worden belegerd. Washington stelt dat Russische en Syrische strijdkrachten met opzet burgerdoelen zoals ziekenhuizen aanvallen.

De bloedige strijd om Aleppo was voor het Witte Huis donderdag de aanleiding om de dialoog over een wapenstilstand in Syrië af te breken.