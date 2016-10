EU-parlement geeft groen licht klimaatverdrag

STRAATSBURG - Het Europees Parlement heeft dinsdag in Straatsburg met overweldigende meerderheid de ratificatie door de EU van het klimaatakkoord van Parijs goedgekeurd. Daardoor kan het wereldwijde verdrag nog dit jaar in werking treden.

Door ANP - 4-10-2016, 13:11 (Update 4-10-2016, 13:11)

VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon, speciaal voor de ratificatieceremonie naar het parlement gekomen, bedankte de EU voor ,,het getoonde leiderschap". De 28 EU-milieuministers gaven afgelopen vrijdag gezamenlijk groen licht voor ratificatie, nog voor alle nationale parlementen het verdrag hebben bekrachtigd, inclusief Nederland.

Van de 751 Europarlementariërs stemden er 610 voor. D66-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy was een van de velen die van een historische stemming sprak. ,,We moeten nu keihard aan de slag om de afspraken in concrete doelen uit te werken.''

Grote kansen

Zijn CDA-collega Annie Schreijer-Pierik ziet ,,grote kansen'' voor duurzame ondernemers in Nederland bijvoorbeeld op het gebied van zonnepanelen en woningisolatie. PVV’er Marcel de Graaff stemde tegen. Volgens hem zullen ,,hardwerkende burgers’’ meer moeten gaan betalen voor hun elektriciteit.

Het verdrag kan in werking treden als 55 landen die opgeteld verantwoordelijk zijn voor minstens 55 procent van de wereldwijde uitstoot het akkoord hebben geratificeerd. Met de EU erbij is die mijlpaal bereikt. Ban Ki-moon zei dat nu 63 partijen hebben geratificeerd, waaronder de grootste vervuilers China, de Verenigde Staten en India.

In december kwamen in Parijs bijna 200 landen overeen om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan om de wereldwijde temperatuurstijging tot minder dan 2 graden Celsius te beperken.