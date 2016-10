Chinese trein ontsluit Ethiopië

ANP Chinese trein ontsluit Ethiopië

ADDIS ABEBA/PEKING - Met ingang van woensdag is de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba weer per spoor verbonden met de haven van Djibouti aan de Golf van Aden. De door China aangelegde spoorverbinding van ruim 750 kilometer is de eerste moderne geëlektrificeerde spoorweg in Afrika. Het Chinese persbureau Xinhua berichtte dat de spoorverbinding van 3,6 miljard euro cruciaal is voor de modernisering van het Afrikaanse land.

Door ANP - 4-10-2016, 15:46 (Update 4-10-2016, 15:46)

Ethiopië is 29 keer groter dan Nederland. Een groot probleem is de geïsoleerde ligging. Het land staat op voet van oorlog met Eritrea aan de Rode Zee, en ook de verbindingen met de instabiele buurlanden Sudan, Zuid-Sudan en Somalië zijn moeilijk. Djibouti is al heel lang de in- en uitgang van de buitenlandse handel van Ethiopië.

Een vrachtauto doet twee dagen over de rit Addis - Djibouti, de vrachttrein twaalf uur. De passagierstrein gaat er tien uur over doen. Naar schatting 1500 vrachtwagens leggen deze moeilijke weg dagelijks af, want 90 procent van de buitenlands handel gaat via Djibouti. Toen dat Frans gebied was, werd er vanaf 1896 een spoorlijn van Djibouti naar Addis Abeba aangelegd. Die is in de loop der jaren versleten of verwoest.

De nieuwe spoorlijn en vrijwel alles eromheen is Chinees. De exploitant is in de eerste vijf jaar het Chinese bouw- en spoorwegbedrijf China Railway Erju. Dat is ook bezig met de opleiding van Ethiopisch spoorwegpersoneel, zo'n 2000 mannen en vrouwen. China heeft de afgelopen tien jaar naar schatting 18,5 miljard euro gestoken in het Oost-Afrikaanse land. Ethiopië hoopt dat de spoorlijn slechts een begin is. Het land wil ook spoorwegen naar Kenia en Sudan bouwen.