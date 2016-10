Moscovici: EU-Commissie is schone instelling

STRAATSBURG - ,,De gedragscode voor Europese commissarissen moet gerespecteerd worden en dat geldt voor het hele leven. De regels zijn steekhoudend voor de mannen en vrouwen die de eer hebben gehad de Europese Commissie te dienen."

Door ANP - 4-10-2016, 19:48 (Update 4-10-2016, 19:50)

Dat zei de Franse EU-commissaris Pierre Moscovici (Economische en Monetaire Zaken) dinsdag in het Europees Parlement in Straatsburg na een debat over belangenverstrengeling.

Moscovici noemde de Commissie, die onder vuur ligt vanwege een aantal schandalen van oud-leden onder wie voormalig voorzitter José Barroso en ex-commissaris Neelie Kroes, ,,een mooie, schone instelling". Hij beloofde dat individuen ,,zullen worden gestraft als blijkt dat zij de regels hebben geschonden."

Het ethisch comité van de Commissie heeft een onderzoek ingesteld naar Barroso's banden met zakenbank Goldman Sachs, waar hij onlangs is gaan werken. Met Kroes wordt gespard over het verzwijgen van een functie bij een bedrijf op de Bahama's die zij bij haar aanstelling had verzwegen.