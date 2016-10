Agenten neergestoken in Brussel

BRUSSEL - Een man heeft woensdag in Brussel twee agenten aangevallen met een mes. Een agent werd in de nek gestoken, de andere in de buik. De dader ging ervandoor, maar een politieteam schoot hem even later in zijn been en hield hem aan. Daarbij brak een derde agent zijn neus, melden de Brusselse politie en justitie.

De agenten zijn niet in levensgevaar en naar een ziekenhuis gebracht, evenals de dader. De steekpartij vond iets voor het middaguur plaats op de Lambermontlaan in de Brusselse gemeente Schaarbeek toen de agenten de man wilden controleren. Het motief en de identiteit van de aanvaller zijn nog onduidelijk. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak.