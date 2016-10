Noorse premier aan Pokémon tijdens debat

ANP Noorse premier aan Pokémon tijdens debat

OSLO - De Noorse premier Erna Solberg is gesnapt terwijl zij tijdens een debat in het parlement Pokémon Go zat te spelen. In Noorse media werd woensdag een foto gepubliceerd waarop de eerste minister aandachtig naar het Pokémon scherm op haar smartphone zit te staren terwijl het conservatieve parlementslid Trine Skei Grande aan het woord is.

Door ANP - 5-10-2016, 17:32 (Update 5-10-2016, 17:32)

Dat Solberg een fan van het spel is, is bekend. Tijdens een bezoek aan Slowakije nam ze even vrij om de straat op te gaan om te speuren. Eerder zijn ook andere Noorse politici betrapt op het spelen tijdens debatten.