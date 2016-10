Uitstel verkiezingen Haïti na Matthew

PORT- AU-PRINCE - Haïti heeft de presidentsverkiezingen die zondag zouden worden gehouden uitgesteld vanwege de orkaan Matthew. Door de hevige storm zijn in Haïti en Cuba zeker zeventien mensen om het leven gekomen.

Door ANP - 5-10-2016, 20:57 (Update 5-10-2016, 21:27)

Matthew is de sterkste storm in de afgelopen tien jaar in het gebied. Er werden op Haïti en Cuba windstoten van 230 kilometer per uur gemeten. De kracht van de orkaan is woensdag iets afgenomen.

De orkaan koerst naar de Bahama's en de Amerikaanse oostkust. Gevreesd wordt dat de storm dan weer in kracht toeneemt.

Obama

De Amerikaanse president Barack Obama waarschuwde de bevolking van de zuidelijke oostkust voor de naderende storm. Hij was op bezoek bij het hoofdkantoor van de rampenbestrijdingsorganisatie FEMA.

Verwacht wordt dat Mathew donderdag Florida bereikt. Mogelijk trekt het oog van de storm over de staat. In Florida, Georgia, North en South Carolina zijn waarschuwingen afgegeven en mensen opgeroepen een veilig heenkomen te zoeken.