Politieke leiders Colombia willen samenwerken

BOGOTA - De Colombiaanse president Juan Manuel Santos en zijn politieke rivaal Alvaro Uribe zijn bereid samen te werken aan het vredesverdrag met de rebellengroepering FARC. In een overleg woensdag hebben ze uitgesproken om de verschillende inzichten in de vredesverklaring op te lossen en te werken aan het vredesakkoord.

Door ANP - 6-10-2016, 2:22 (Update 6-10-2016, 2:22)

Zondag stemde het Colombiaanse volk in een referendum tegen het vredesverdrag met de FARC, waardoor het akkoord op losse schroeven ligt. Uribe was de drijvende kracht achter de afwijzing in het referendum van het vredesakkoord dat Santos met de FARC had bereikt.

Santos schreef een referendum uit nadat hij een akkoord had bereikt, ervan uitgaande dat de kiezers hem de zegen zouden geven. Uribe, die campagne voerde tegen het akkoord, leek een roepende in de woestijn. Net als Uribe zagen veel kiezers in Santos' akkoord een misplaatste beloning voor de misdaden van de FARC. Zo zouden de leden geen celstraf als ze spijt van misdaden betuigen en krijgt de beweging automatisch zetels in het parlement.