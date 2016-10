Pools parlement wijst strengere abortuswet af

WARSCHAU - Na protesten van tienduizenden Poolse vrouwen heeft de Poolse regering bakzeil gehaald en een omstreden wetsontwerp dat abortus ronduit zou verbieden, laten stranden. Het voorstel werd donderdag in tweede lezing door het parlement met 352 tegen 58 stemmen en 18 onthoudingen afgewezen.

Door ANP - 6-10-2016, 12:32 (Update 6-10-2016, 12:32)

De conservatieve Partij voor Gerechtigheid en Recht (PiS), die met een absolute meerderheid regeert, had het wetsvoorstel eerder gesteund. Het voorzag in een totaal verbod op abortus en gevangenisstraffen voor vrouwen en artsen die ze ondergaan of uitvoeren.

Tienduizenden vrouwen en mannen protesteerden maandag tegen het wetsvoorstel. De bestaande Poolse abortuswetgeving behoort al tot de strengste in Europa.