Le Pen haalt bakzeil bij Europees Hof

STRAATSBURG - De Franse rechterlijke macht heeft Jean-Marie Le Pen, de voormalig leider van de radicaal-rechtse partij Front National, niet beknot in zijn vrijheid van meningsuiting. Dat heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens donderdag geoordeeld. Le Pen had een zaak aangespannen tegen zijn veroordeling wegens Holocaustontkenning door een Franse rechtbank.

Door ANP - 6-10-2016, 18:12 (Update 6-10-2016, 18:12)

In 2005 zei de inmiddels 88-jarige Le Pen over de bezetting van Frankrijk door nazi-Duitsland onder meer dat deze ,,in ieder geval niet bijzonder onmenselijk'' was. Le Pen werd voor tot drie maanden cel en een geldboete veroordeeld, een straf die volgens het EHRM proportioneel was.

Het was niet de eerste keer dat Le Pen werd veroordeeld vanwege zijn uitlatingen over de Tweede Wereldoorlog en nazi-Duitsland.