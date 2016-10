Militairen VS verkochten uitrusting

ANP Militairen VS verkochten uitrusting

WASHINGTON - Acht mensen, onder wie zes militairen, worden er in de Verenigde Staten van beschuldigd ,,gevoelige'' spullen van het Amerikaanse leger via internet te hebben verkocht aan kopers in onder andere China en Rusland. De militairen van de basis Fort Campbell en de twee anderen zijn donderdag in staat van beschuldiging gesteld.

Door ANP - 6-10-2016, 21:02 (Update 6-10-2016, 21:02)

De acht verhandelen voor omgerekend een slordige miljoen euro aan materiaal zoals helmen met nachtkijkers via de website eBay. De spullen kwamen ook terecht bij kopers in landen als Oekraïne, Kazachstan, Roemenië en Mexico.