ANP Bijna helft Duitse Tornadojets aan de grond

BERLIJN - De Duitse luchtmacht is gedwongen 39 van zijn 85 Tornado-gevechtsvliegtuigen aan de grond te houden. Het gaat om de nieuwste versie ASST A3, die kampt met loszittende schroeven en een mankement aan een beeldscherm in de cockpit.

Door ANP - 7-10-2016, 10:40 (Update 7-10-2016, 10:40)

De luchtmacht liet vrijdag weten dat zes van de toestellen met een startverbod zijn gestationeerd in Incirlik in Turkije, waar ze worden gebruikt in de strijd tegen Islamitische Staat.

De Luftwaffe kreeg tussen 1981 en 1992 de beschikking over 357 Tornado's.