ANP Meisjes werken harder in huis mee dan jongens

NEW YORK - Meisjes tussen vijf en veertien jaar hebben het wereldwijd heel wat drukker met het huishouden dan jongens van die leeftijd. Ze besteden liefst 40 procent meer tijd aan de klusjes thuis. Dat schrijft UNICEF in een rapport naar aanleiding van de Internationale Wereldmeisjesdag, die dinsdag wordt gehouden.

Door ANP - 7-10-2016, 15:58 (Update 7-10-2016, 15:58)

De ongelijkheid tussen meisjes en jongens wordt zo al op jonge leeftijd zichtbaar. Zo werken meisjes tussen de tien en veertien wereldwijd per dag 120 miljoen uur meer in het huishouden dan jongens. De last van het huishouden groeit met de leeftijd van meisjes mee. Meisjes missen volgens UNICEF daardoor mogelijkheden op leren, groeien en gewoon plezier hebben. Geslachtsstereotypen worden in de hand gewerkt.

Meisjes in Zuid-Azië, het Midden-Oosten en ook Noord-Amerika tussen tien en veertien jaar besteden zelfs 50 procent meer tijd in het huishouden dan jongens. Het grootste verschil ontdekte UNICEF in Jemen, Burkina Faso en Somalië. In dat laatste land is de druk op meisjes qua huishoudelijke taken het grootst.

UNICEF is de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties.