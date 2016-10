Boze Hollande stelt bezoek aan Polen uit

PARIJS - De Franse president François heeft een bezoek aan Polen uitgesteld omdat hij boos is. Polen schrapte namelijk een grote order bij het Frans-Duitse luchtvaartconcern Airbus.

Door ANP - 7-10-2016, 16:44 (Update 7-10-2016, 16:44)

Warschau zou voor omgerekend ruim 3 miljard euro vijftig Caracel helikopters afnemen maar dat gaat niet door. Frankrijk besloot het bezoek van Hollande en buitenlandminister Jean-Marc Ayrault uit te stellen toen de bevestiging van het Poolse ministerie van Defensie binnenkwam dat de order was geschrapt. Airbus sleepte de order in augustus 2015 in de wacht.

Hollande en Ayrault zouden op 13 oktober op bezoek gaan.