Gouverneur trekt steun aan Trump in

ANP Gouverneur trekt steun aan Trump in

WASHINGTON - Een gelekte video waarin Donald Trump zich op vulgaire wijze uitlaat over vrouwen, heeft hem de steun gekost van een prominente aanhanger. Gouverneur Gary Herbert van Utah is volgens Amerikaanse media niet langer van plan op Trump te stemmen vanwege diens 'walgelijke' opmerkingen.

Door ANP - 8-10-2016, 4:53 (Update 8-10-2016, 4:53)

In de video uit 2005, die in handen is van de Washington Post, is te horen hoe Trump vertelt over zijn pogingen vrouwen tussen de lakens te krijgen. De zakenman beweerde overal mee weg te komen bij vrouwen omdat hij een ,,ster'' is. ,,Grijp ze in hun kruis. Je kan alles doen'', zei hij.

Trump heeft excuses aangeboden, maar daar nemen veel partijgenoten geen genoegen mee. De invloedrijke Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigen, Paul Ryan, zei ,,misselijk'' te zijn van de opmerkingen in de gelekte video. Ryan stelde ook zaterdag niet met Trump te verschijnen op een campagnebijeenkomst in Wisconsin.