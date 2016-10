Syrisch leger meldt succes in Hama

BEIRUT - Het Syrische leger heeft met steun van zijn bondgenoten successen geboekt in de westelijke provincie Hama. Verscheidene steden en dorpen zijn heroverd en de rebellen, die de voorbij weken hun macht in de streek hadden versterkt, zijn verdreven. Dat hebben regeringsgezinde media zaterdag gemeld. Het gaat onder meer om al-Talisiya, al-Qahira and Tel al-Usud.

Door ANP - 8-10-2016, 11:45 (Update 8-10-2016, 11:45)

Volgens het in Londen gevestigde Syrisch Observatorium voor Mensenrechten was dit de eerste keer dat de troepen van president Assad zich aan het front vertoonden sinds de aanval van de islamistische opstandelingen in augustus. Die namen toen de controle in veel stedelijke gebieden over.