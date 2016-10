Zes Turkse militairen gedood door bomaanslag

DIYARBAKIR - Door een bomaanslag in de buurt van een politiebureau in Semdinli, in het zuidoosten van Turkije, zijn zondag zes Turkse militairen gedood. Zeven anderen, onder wie een aantal burgers, raakten gewond. Volgens het persbureau Dogan werd een auto tot ontploffing gebracht bij een controlepost waar passerende voertuigen werden aangehouden en doorzocht.

Door ANP - 9-10-2016, 11:09 (Update 9-10-2016, 11:09)

In het gebied bij de grens met Irak en Iran zijn gewapende milities van de verboden Koerdische partij PKK actief sinds er ruim een jaar geleden een einde kwam aan de met de regering-Erdogan afgesproken wapenstilstand. In de regio Ankara werd zaterdag een mogelijke zelfmoordaanslag met een bomauto door de politie voorkomen. De verdachten kwamen om.