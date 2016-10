Santos schenkt slachtoffers geld Nobelprijs

BOJOYA - De Colombiaanse president Juan Manuel Santos wil het geldbedrag dat hoort bij de door hem gewonnen Nobelprijs voor de Vrede schenken aan de slachtoffers van de burgeroorlog in zijn land. ,,De Nobelprijs komt de Colombianen toe, vooral degenen die in de oorlog geleden hebben'', schreef de president zondag op Twitter.

Santos kreeg de prijs vrijdag toegekend voor zijn inspanningen om vrede te sluiten met de guerrillabeweging FARC. Aan de prijs is een bedrag van 8 miljoen Zweedse kroon verbonden, ongeveer 830.000 euro.

De Colombiaanse president bezocht zondag Bojoyá in het noordwesten van het land. In het dorp pleegde de FARC een van de grootste massamoorden tijdens de burgeroorlog. Tijdens gevechten met rechtse paramilitairen in 2002 lieten de rebellen een bom ontploffen in de kerk van Bojoyá, waar dorpsbewoners toevlucht hadden gezocht. Daarbij kwamen 79 burgers om het leven en raakten meer dan honderd gewond.