ANP 'Wereld moet meer doen voor slachtoffers IS'

LONDEN - De hulp aan jezidi-vrouwen die als seksslaven zijn gehouden door Islamitische Staat, schiet tekort. Volgens Amnesty International hebben de misbruikte vrouwen medische behandelingen, psychische ondersteuning en financiële hulp nodig.

Door ANP - 10-10-2016, 4:17 (Update 10-10-2016, 4:17)

IS voerde duizenden jezidi's weg na de val van de Iraakse plaats Sinjar in 2014. Vrouwen die zijn bevrijd uit handen van de terreurgroep zijn er vaak slecht aan toe. Onderzoekers van Amnesty spraken een vrouw die verklaarde dat haar 13-jarige dochter zichzelf in brand stak na haar vrijlating.

,,Ze zei dat ze het niet meer aankon'', vertelde de moeder. ,,Ze huilde de hele tijd.'' Ook andere jezidi's vertelden de mensenrechtenorganisatie dat ze gebukt gingen onder depressies of zelfmoordgedachten.

Volgens Amnesty moet een systeem worden opgezet dat kijkt naar de hulpbehoeften van vrijgekomen jezidi's. Ook zou meer geld moeten worden vrijgemaakt voor de behandeling van slachtoffers.