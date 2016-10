Terreurverdachte Chemnitz opgepakt in Leipzig

ANP Terreurverdachte Chemnitz opgepakt in Leipzig

LEIPZIG - De Duitse politie heeft na een massale klopjacht een Syriër opgepakt die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag. De man is in de nacht van zondag op maandag aangehouden in Leipzig, meldde de politie.

Door ANP - 10-10-2016, 6:38 (Update 10-10-2016, 6:38)

De politie deed zaterdag na een tip al een inval in de woning van de man. Daar werden explosieven gevonden die vermoedelijk bestemd waren voor een terroristische gewelddaad. De Syriër kon toen nog ontkomen. Het is nog onduidelijk hoe de politie de verdachte uiteindelijk op het spoor is gekomen.