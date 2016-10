Russen willen vaste marinebasis in Syrië

ANP Russen willen vaste marinebasis in Syrië

MOSKOU - Rusland wil van de Syrische havenstad Tartus zijn permanente marinebasis maken. Die mededeling komt van de Russische minister van Defensie Pankov, zo meldt het nieuwsagentschap Interfax maandag.

Door ANP - 10-10-2016, 11:58 (Update 10-10-2016, 11:58)

Russische marinevaartuigen komen al jaren in Tartus, een plaats op ongeveer 50 kilometer ten westen van Holms. Het gaat veelal om schepen die zijn voorzien van installaties voor raketlanceringen. Onlangs liet het ministerie weten dat Rusland zijn enige vliegdekschip naar Syrië zal sturen. De Admiraal Koeznetsov patrouilleert voorlopig vanaf deze maand tot januari in de Middellandse Zee voor Syrië. Vanaf het 306 meter lange schip kunnen vliegtuigen aanvallen op doelen in Syrië uitvoeren.