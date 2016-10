Colombia start ook vredeoverleg met ELN

BOGOTA - De regering van Colombia begint ook vredesbesprekingen met het ELN, de kleinere van de twee guerrillaorganisaties in het Zuid-Amerikaanse land. Dat maken vertegenwoordigers van de twee partijen maandag bekend in Venezuela. De onderhandelingen moeten worden gevoerd in Ecuador.

Door ANP - 10-10-2016, 19:37 (Update 10-10-2016, 19:51)

President Juan Manuel Santos voerde eerder succesvolle vredesonderhandelingen met de FARC. Hij kreeg er vorige week de Nobelprijs voor de Vrede voor, ondanks de nipte afwijzing van het akkoord in een referendum.

Het ELN (Nationaal Bevrijdingsleger) voert al vijftig jaar oorlog tegen de Colombiaanse regering. De door radicale katholieke priesters opgerichte beweging liet zich inspireren door de Cubaanse revolutie.

Verkennende besprekingen

Sinds januari 2014 voerden de regering en het ELN achter gesloten deuren verkennende besprekingen. Ondertussen ging het naar schatting 2000 strijders tellende ELN voort met ontvoeringen en bomaanslagen op olie-installaties. Hoeveel gijzelaars de groep nu in haar macht heeft is niet bekend.

De Colombiaanse regering en het ELN hielden tussen 2002 en 2007 ook al vredesbesprekingen, die niets opleverden.

Vrede met de FARC en het ELN maakt waarschijnlijk geen einde aan alle geweld in Colombia, dat ook kampt met drugshandel en andere criminaliteit. Het maakt echter wel de economische ontwikkeling mogelijk van gebieden die anders niet toegankelijk zouden zijn. Ook kan het leger dan worden ingezet om criminele bendes te bestrijden.