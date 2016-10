'Syriër had luchthaven Berlijn op het oog'

BERLIJN - De in Leipzig aangehouden terreurverdachte uit Syrië had volgens de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst vermoedelijk een luchthaven in Berlijn op het oog. Dat heeft het hoofd van de Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaβen, maandag gezegd tegen de publieke zender ARD.

Door ANP - 10-10-2016, 22:22 (Update 10-10-2016, 22:22)

Zijn dienst kwam begin september ter ore dat de terreurorganisatie Islamitische Staat een aanslag op infrastructuur beraamde. Tot afgelopen donderdag was de dienst doende te achterhalen wie die zou kunnen plegen. De in een flat in Chemnitz verblijvende man werd meteen in observatie genomen. Toen hij de volgende dag in een 1 eurowinkel een lijmpistool met patronen kocht, gingen de alarmbellen af. ,,Dit zou het laatste bestanddeel voor een bom kunnen zijn.''

Zaterdag deed de politie een inval in de flat, maar de Syriër wist te ontkomen. In de woning werd 1,5 kilo springstof gevonden. De gevluchte Syriër vond onderdak bij landgenoten in Leipzig, die hem vastbonden en overdroegen aan de politie.