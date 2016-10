Polen bestelt nu helikopters bij lokale firma

ANP Polen bestelt nu helikopters bij lokale firma

WARSCHAU - Polen haalde zich vorige week de woede op de hals van Frankrijk door een grote bestelling helikopters bij het concern Airbus te schrappen. Warschau maakte dinsdag bekend dat het nu heli's heeft besteld bij een lokale fabriek van Sikorsky.

Door ANP - 11-10-2016, 11:23 (Update 11-10-2016, 11:23)

Het gaat om twee toestellen die dit jaar worden afgeleverd en acht volgend jaar.

De Franse president François Hollande zette vorige week boos een streep door een bezoek aan Polen nadat bekendwerd dat de grote order bij het Frans-Duitse luchtvaartconcern Airbus niet doorging. Warschau zou voor omgerekend ruim 3 miljard euro vijftig Caracel-helikopters kopen. Airbus sleepte de order in augustus 2015 in de wacht.

De regering van de eurosceptische partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) schrapte de bestelling die door de vorige regering was gedaan. Het argument was dat de huidige regering de order liever gunt aan een firma die de machines in Polen laat bouwen. Dat argument wordt nu in praktijk gebracht.