Trump zakt verder weg na reeks schandalen

WASHINGTON - Met nog vier weken te gaan tot de Amerikaanse presidentsverkiezingen lijken Donald Trumps kansen steeds verder te slinken. De schandalen rondom de Republikeinse kandidaat stapelen zich in rap tempo op en Clintons voorsprong in de opiniepeilingen groeit.

Door ANP - 11-10-2016, 13:47 (Update 11-10-2016, 14:25)

Peilingen worden doorgaans over een periode van enkele dagen uitgevoerd en vervolgens geanalyseerd, waardoor het nog te vroeg is om verstrekkende conclusies te trekken over de invloed van het debat van zondag. Drie organisaties peilden al wel snel de mening van kijkers van het debat, en in alle drie de peilingen wees een meerderheid Clinton aan als winnaar.

Maar de video waarin Trump leek op te scheppen over het aanranden van vrouwen verscheen vrijdag, en die is daarom al wel in enkele peilingen meegenomen. NBC en The Wall Street Journal ondervroegen zaterdag en zondag kiezers die waarschijnlijk gaan stemmen en 52 procent gaf de voorkeur aan Clinton, tegenover 38 procent voor Trump. In een peiling van nieuwssite Politico die dinsdag verscheen is het verschil minder groot maar ook in die leidt Clinton, met vijf procentpunten verschil.

Nationale peilingen geven niet het meest nauwkeurige beeld van hoe de kandidaten ervoor staan, aangezien de verkiezingen hoofdzakelijk draaien om een reeks zogenoemde 'swing states'. Maar ook in deze staten waar normaal gesproken beide kandidaten kans maken om te winnen - zoals Florida, Pennsylvania en Virginia - loopt Clinton uit op Trump.

En dan is er nog de vraag wat voor effect de presidentsverkiezingen zullen hebben op de Republikeinse meerderheden in het Congres. Een aantal partijprominenten keerde Trump vorige week de rug toe nadat de video was uitgekomen. Hiermee lijken ze Trumps fanatieke aanhang - van wie veel Republikeinen zelf ook afhankelijk zijn voor hun herverkiezing - tegen zich in het harnas te hebben gejaagd.

Als Trumps trouwste fans op 8 november wel komen opdagen, maar alleen op 'The Donald' stemmen, komt voor de Democraten niet alleen een meerderheid in de Senaat in zicht, maar ook in het Huis van Afgevaardigden. Een nachtmerriescenario voor de Republikeinse partij.