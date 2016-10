Tsjechen hebben geen zin in Schindler-museum

BRNENEC - Vandaag is de fabriek een vervallen en door struiken overwoekerd gebouw. Maar slechts 22 jaar geleden werd het pand wereldberoemd door de film Schindler's List van Steven Spielberg. In deze fabriek bracht Oskar Schindler in 1944 de 1200 Joden onder die hij daarmee redde van vernietiging door de nazi's.

Door ANP - 11-10-2016, 18:42 (Update 11-10-2016, 18:42)

Wat destijds Brünnlitz heette, is allang Brnenec, een plaats in Tsjechië. Nadat de laatste fabrikant de deuren sloot, wist de stichting Shoah and Oskar Schindler Memorial Endowment het pand te verwerven. Zij probeert van het unieke pand een museum te maken, ter herinnering aan Schindler en de Joden die hij redde. Maar tot nu toe geven de Europese Unie, Joodse organisaties en vooral de Tsjechische overheid niet thuis.

Geld is een probleem. Voor een renovatie is alleen al op korte termijn 5 miljoen euro nodig. Maar een veel grotere factor van belang is dat de Tsjechen niet bepaald weglopen met Oskar Schindler. Zij beschouwen hem veeleer als een spion voor de Duitsers en een lid van de nazi-partij. De film van Spielberg wordt gezien als een verzonnen legende. Een besluit, hoe nodig ook, is voorlopig niet aan de orde, schrijft The Guardian.