Aanval op heiligdom in Kabul

KABUL - Een groep gewapende mannen heeft dinsdag een heiligdom in de Afghaanse hoofdstad Kabul aangevallen. Volgens een bron bij de politie vielen er zeker zeven doden en 22 gewonden.

Door ANP - 11-10-2016, 19:05 (Update 11-10-2016, 19:05)

Honderden Sjiitische moslims hadden zich dinsdag in het heiligdom verzameld voor de viering van de Ashura, de herdenking van de dood van een kleinkind van de profeet Mohammed. De politie zei dat drie schutters rond 20.00 uur lokale tijd het vuur openden. Het heiligdom is ontruimd. Hoeveel schutters er nog in leven zijn, is onduidelijk.

Het ministerie van Volksgezondheid sprak van achttien gewonden, maar maakte nog geen melding van doden.