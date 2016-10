McDonald's haalt clown uit openbaarheid

ANP McDonald's haalt clown uit openbaarheid

CHICAGO - De Amerikaanse McDonald's-filialen houden bedrijfsclown en mascotte Ronald McDonald even uit de openbaarheid. De maatregel wordt genomen vanwege de onrust over de zogenoemde 'killerclowns', die her en der in het land opduiken en mensen laten schrikken. Dat meldt McDonald's Corporation. De politie moest verschillende keren in actie komen na klachten over de enge clowns.

Door ANP - 12-10-2016, 4:32 (Update 12-10-2016, 4:32)

De 'horrorclowns' lijken ook in Nederland op te duiken naar Amerikaans voorbeeld. Dinsdag waarschuwden zowel de politie Oss als de politie Almere voor een soortgelijk figuur dat mensen de stuipen op het lijf jaagt door verkleed als enge clown met een mes door de stad te lopen. Ook in Australië en Groot-Brittannië doemt de killerclown op.