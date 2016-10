Advocaten Salah Abdeslam trekken zich terug

ANP Advocaten Salah Abdeslam trekken zich terug

PARIJS - De advocaten van terreurverdachte Salah Abdeslam trekken zich terug. De enige overlevende terrorist van de aanslagen van 13 november in Parijs, hult zich al maandenlang in stilzwijgen. Hij zou geen nieuwe advocaat willen.

Door ANP - 12-10-2016, 4:59 (Update 12-10-2016, 4:59)

Abdeslam blijft weigeren in Frankrijk een verklaring af te leggen over de aanslagen. Telkens als hij voor de onderzoeksrechter wordt geleid, beroept hij zich op zijn zwijgrecht. ,,Ik wil niet langer de advocaat zijn van iemand die besloten heeft zich niet te verdedigen", zegt toppleiter Frank Berton in een gesprek met De Standaard.

De Franse toppleiter en zijn Belgische confrater Sven Mary lieten aan Abdeslam weten dat ze niet langer zijn advocaat zijn. ,,Toen we hem onze beslissing meedeelden, heeft Abdeslam me gezegd dat hij een brief aan de onderzoeksrechter zou richten waarin hij afzag van zijn recht op verdediging", aldus Frank Berton. ,,Hij zegt dat Allah over hem zal waken."

De Standaard meldt ook op gezag van het federaal parket dat Islamitische Staat steeds meer minderjarigen warm probeert te maken om aanslagen te plegen in België. Het ronselen van jonge kandidaat-jihadisten gebeurt doorgaans via sociale media. De slachtoffers zijn niet alleen minderjarige jongens, maar ook meisjes. Meestal schommelt hun leeftijd rond 16 tot 17 jaar.