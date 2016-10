Frankrijk vormt nationale garde tegen terreur

ANP Frankrijk vormt nationale garde tegen terreur

PARIJS - Frankrijk vormt een nationale garde die de veiligheid bij terreuraanvallen extra moet waarborgen. De eenheid zal eind 2018 circa 85.000 man tellen, die grotendeels worden gerekruteerd uit de reserves van het leger, de gendarmerie en de politie.

Door ANP - 12-10-2016, 15:00 (Update 12-10-2016, 15:00)

De garde moet volgens de ministers Le Drian van Defensie en Cazeneuve van Binnenlandse Zaken worden gezien als een aanvulling op en ondersteuning van de bestaande veiligheidstroepen. Het kabinet stemt woensdag over het voornemen van de twee bewindslieden.

President Hollande zinspeelde al na de aanslagen in Parijs vorig jaar november op de vorming van een nationale garde. Dat idee is na de aanslag in juli met de vrachtwagen in Nice geconcretiseerd. Momenteel patrouilleren nog altijd 10.000 reguliere soldaten in de straten van de Franse steden.