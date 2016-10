Extra tijd voor registratie kiezers Florida

TALLAHASSEE - De stemgerechtigden in Florida hebben zes dagen langer de tijd gekregen zich te registreren voor de Amerikaanse verkiezingen volgende maand. Dat heeft de rechter woensdag bepaald wegens de ravage die de orkaan Matthew heeft aangericht in de staat. Meer dan een miljoen huishoudens kwamen zonder stroom te zitten en door de wateroverlast en ander gevaar konden veel bewoners geen kant op.

12-10-2016

De deadline voor registratie was volgens nieuwszender CNN in afwachting van de gerechtelijke zitting al verschoven naar woensdagmiddag 5 uur plaatselijke tijd. De verlenging is een meevaller voor de Democraten, die vreesden stemmen te verliezen door de impact van Matthew. De Republikeinse gouverneur Rick Scott zag geen reden voor aanpassing van het programma omdat de inwoners van Florida volgens hem tijd genoeg hebben gehad zich in te schrijven.