LeBron James hekelt opmerkingen Trump

CLEVELAND - NBA-kampioen LeBron James heeft geen goed woord over voor de vrouwvijandige uitlatingen Donald Trump. De befaamde basketballer van de Cleveland Cavaliers hekelde in een tv-interview van zijn club de 'locker room talk' van Republikeinse presidentskandidaat. Hij zei dat de gesprekken voor of na een wedstrijd gaan over het spel, de tactiek of de tegenstander.

,,In onze kleedkamer tonen we op geen enkele manier gebrek aan respect voor vrouwen. Wat die vent heeft geroepen, is bagger'', aldus James, die niets moet hebben van Trump of diens ,,geleuter''. De sterspeler uit Ohio verklaarde vorige week een adept van Hillary Clinton te zijn. ,,Een kampioene voor kinderen en hun toekomst.''

Een ander sporticoon, American footballer Tom Brady, reageerde geheel anders. Toen de quarterback van de New England Patriots woensdag gevraagd werd hoe hij het zou vinden als zijn kroost geconfronteerd werd met Trumps kleedkamerpraat, glimlachte hij erg ongemakkelijk. ,,Bedankt jongens, een prettige dag nog'', zei Brady en maakte zich uit de voeten. In zijn locker werd eerder dit jaar een hoed gevonden met de tekst 'Make America Great Again'.