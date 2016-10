Terreurverdachte dood gevonden in Duitse cel

ANP Terreurverdachte dood gevonden in Duitse cel

LEIPZIG - De Syrische terreurverdachte Jabr al-Bakr is woensdag dood aangetroffen in zijn cel in Leipzig. Dat heeft het Duitse persbureau DPA woensdagavond te horen gekregen. Eerder meldde Bild al dat de 22-jarige vluchteling zich in de gevangenis had opgehangen. Hoe hij dat onder zwaar toezicht voor elkaar heeft gekregen, is nog onduidelijk.

Door ANP - 12-10-2016, 22:52 (Update 12-10-2016, 23:36)

Al-Bakr zou banden hebben met Islamitische Staat. Hij werd zondagnacht opgepakt dankzij de hulp van enkele landgenoten bij wie hij onderdak had gezocht en die hij naderhand beschuldigde van medeplichtigheid. In zijn eigen woning in Chemnitz was zaterdag na een inval anderhalf kilo springstof gevonden, vermoedelijk om een aanslag te plegen op een vliegveld in Berlijn. De binnenlandse veiligheidsdienst (BfV) heeft daarvoor voldoende aanwijzingen.

De voorbereiding op de gewelddaad was al ver gevorderd. Die had binnen enkele dagen kunnen plaatsvinden. Dat zegt BfV-directeur Hans-Georg Maaßen donderdag in de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken Thomas de Maizière is al-Bakr in 2015 geregistreerd en zijn z'n antecedenten gecontroleerd. ,,Zonder hit. Het staat ook niet vast wanneer of waar hij is geradicaliseerd.''

De zender MDR onthulde dat al-Bakr, die niet als erg religieus te boek stond, vorig najaar in Turkije is geweest en onder meer ook enige tijd in de Syrische stad Idlib heeft doorgebracht. Na terugkeer in Saksen was hij volgens mensen die hem kenden veranderd.