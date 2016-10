Donald Trump beschuldigd van aanranding

ANP Donald Trump beschuldigd van aanranding

WASHINGTON - Twee Amerikaanse vrouwen zeggen dat ze in het verleden zijn aangerand door de Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump. Rachel Crooks zegt tegen The New York Times dan ze elf jaar geleden, in 2005, ongewenst op haar mond werd gekust door de Republikein. En Jessica Leeds zou dertig jaar geleden door hem zijn lastig gevallen.

Door ANP - 13-10-2016, 2:04 (Update 13-10-2016, 2:04)

Leeds, nu 74 jaar oud, zat dertig jaar geleden bij een zakenreis in het vliegtuig in de eerste klas naast Donald Trump. Drie kwartier na opstijging zou Trump de armleuning omhoog hebben gedaan om haar te betasten. Volgens Leeds heeft Trump haar bij de borsten gegrepen en onder haar shirt getast. ,,Hij leek wel een octopus. Zijn armen waren overal.''

Crooks was een 22-jarige receptioniste bij de Bayrock Group, een bedrijf met een kantoor in de Trump Tower in New York. Ze stelde zich aan Trump voor bij de lift waarna hij haar eerst op de wangen zoende en toen op de mond.

Donald Trumps campagneteam noemt de beschuldigingen van de twee vrouwen ,,fictie''.