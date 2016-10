FBI gaat politiegeweld in kaart brengen

WASHINGTON - De FBI begint na de jaarwisseling met een pilotproject om het politiegeweld in de Verenigde Staten in kaart te brengen. De op die manier te vormen nationale databank met gedetailleerde en accurate informatie over de inzet van geweld is onontbeerlijk om het vertrouwen tussen de bevolking en de wetshandhavers te herstellen. Dat heeft minister van Justitie Loretta Lynch donderdag gezegd in onder meer de Washington Post.

Door ANP - 14-10-2016, 10:51 (Update 14-10-2016, 10:51)

Doordat het vaak ontbreekt aan een volledige beschrijving van wat er precies is gebeurd, is het moeilijk te beoordelen of de politie tijdens een actie al dan niet terecht heeft geschoten of ander geweld heeft gebruikt. Ook is het onduidelijk of dat de afgelopen jaren is toegenomen of dat de media er alleen meer aandacht aan besteden.

Sinds de jeugdige Michael Brown in 2014 in Ferguson door politiekogels om het leven kwam, zijn de VS opgeschrikt door een reeks van vergelijkbare incidenten. Niet zelden waren ongewapende Afro-Amerikanen het slachtoffer. Dat leidde tot een storm van protest en grote demonstraties.

Omdat er in het land vele verschillende instanties zijn, valt het centraal verzamelen van betrouwbare data niet mee. In burgerrecht gespecialiseerde advocaten hebben volgens de New York Times kritiek op het het FBI-project van Lynch omdat het doorgeven van de feiten door lokale politiecommissarissen voor een deel vrijwillig is. Ook is niet bekend welke sancties er zijn om ervoor te zorgen dat het gebruik van geweld ook daadwerkelijk wordt gerapporteerd.