ANP Turkse bijdrage aan aanval op Mosul

ISTANBUL - Militaire eenheden die door Turkije zijn getraind in Bashiqa, in het noorden van Irak, gaan helpen bij de aanval op Mosul. Dat heeft het Turkse staatspersbureau Anadolu vrijdag bekendgemaakt. De operatie heeft tot doel Islamitische Staat te verdrijven uit de belangrijke Iraakse stad.

Door ANP - 14-10-2016, 12:29 (Update 14-10-2016, 12:29)

Anadolu heeft van overheidsfunctionarissen die betrokken waren bij de gesprekken tussen Turkije en de Verenigde Staten begrepen dat het offensief ,,als er geen onvoorziene ontwikkelingen zijn'' binnen enkele dagen begint. Iraakse bronnen bevestigden dat. In de streek ten noordoosten van Mosul voerden de peshmerga, Iraaks-Koerdische milities, gesteund door westerse bondgenoten met succes strijd tegen IS.

Turkije lag overhoop met Irak over de vraag wie betrokken moesten worden bij de bevrijding van Mosul. Donderdag waarschuwde de Turkse president Erdogan nog dat elke fout zou kunnen leiden tot honderdduizenden vluchtelingen. De door IS zelf uitgeroepen Iraakse hoofdstad van het kalifaat heeft anderhalf miljoen inwoners.

Sektarische onrust

Turkse militairen hebben op een basis in Bashiqa soennitische moslims en peshmerga-eenheden opgeleid. Die zullen nu samen moeten optrekken met het Iraakse leger en strijdkrachten uit het Koerdische noorden. De sjiitische regering in Bagdad is tegenstander van te veel Turks machtsvertoon aan het front. Anderzijds vreest Ankara dat de Iraakse inzet van sjiitische milities voor sektarische onrust gaat zorgen in het grensgebied.

TV-zender CNN Türk meldde dat de Turkse opperbevelhebber, generaal Hulusi Akar, naar de Verenigde State gaat voor overleg met zijn geallieerde collega's.