Extremisten schieten militairen dood in Sinaï

CAIRO - Islamitische extremisten hebben vrijdag twaalf Egyptische militairen doodgeschoten tijdens een aanval op een controlepost op 40 kilometer van de stad Bir al-Abd, in het noorden van de Sinaï. Zes soldaten raakten gewond. Zij zijn in een ziekenhuis in el-Arish opgenomen. De aanval is opgeëist door terreurbeweging Islamitische Staat.

Door ANP - 14-10-2016, 19:38 (Update 14-10-2016, 19:38)

De legereenheid beantwoordde het vuur onmiddellijk en schakelde naar eigen zeggen vijftien belagers uit, die waren komen aanrijden in wagens met vierwielaandrijving. De Egyptische veiligheidsdienst wees voordat IS de aanval claimde al in de richting van de terreurbeweging. De daders maakten gebruik van semiautomatische geweren en een paar zwaardere wapens. Het is voor het eerst dat leden van IS in dit deel van de Sinaï toeslaan.

Elders op het dunbevolkte schiereiland waren opstandelingen al wel actief. Het verzet nam toe nadat het Egyptisch leger president Mohamed Mursi, de leider van de Moslimbroederschap, had afgezet. De militanten claimen sinds 2014 deel uit te maken van IS als de Sinaï-afdeling. De groepering wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van honderden Egyptische militairen en politieagenten.