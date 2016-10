Trump weer van aanranding beschuldigd

WASHINGTON - Donald Trump is vrijdag opnieuw door een vrouw beschuldigd van aanranding. Kristin Anderson vertelde de Washington Post dat ze begin jaren negentig in een club in New York door Trump onder haar rok werd gegrepen.

Door ANP - 14-10-2016, 20:21 (Update 14-10-2016, 20:44)

Het voorval duurde naar haar zeggen niet langer dan dertig seconden, maar dat het Trumps hand was die onder haar rok verdween betwijfelt Anderson niet. Ze zat op een bank in een club in Manhattan toen ze opeens een hand onder haar rok voelde, die omhoogging over haar dij en eindigde op haar vagina. Pas nadat ze de hand had weggeduwd en de bank af was gevlucht draaide Anderson zich om en herkende ze Trump. ,,Hij zag er zo typisch uit, met dat haar en die wenkbrauwen. Ik bedoel, geen ander persoon heeft zulke wenkbrauwen.''

Het Trump-kamp ontkent de beschuldiging, maar Andersons verhaal strookt met de uitspraken die Trump deed in de video uit 2005 die vorige week uitkwam. Daarin leek de Republikeinse presidentskandidaat op te scheppen dat als je beroemd bent, je vrouwen kan aanranden. ,,Je kan ze bij de poes grijpen, je kan alles doen'', zei Trump.

Sinds de opname uitkwam hebben diverse vrouwen gezegd te zijn aangerand door Trump. Onder meer in The New York Times en People Magazine deden zij deze week hun verhaal. Trumps team zinspeelde vrijdag erop met bewijs te komen dat alle beschuldigingen ontkracht, maar dat is tot dusver niet gebeurd. Trump heeft ook gedreigd The New York Times aan te klagen wegens smaad.