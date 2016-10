Noren geven jarig Finland geen bergtop cadeau

ANP Noren geven jarig Finland geen bergtop cadeau

OSLO - De Noorse bevolking had een leuk idee als cadeau voor buurman Finland, dat in 2017 honderd jaar oud wordt. Het wilde de top van de berg Halti aan de Finnen geven. De berg ligt vrijwel geheel op Fins grondgebied, alleen de top op 1365 meter hoogte ligt net in Noorwegen.

Door ANP - 15-10-2016, 9:07 (Update 15-10-2016, 9:07)

De Noorse regering heeft echter een streep gezet door het initiatief om de laatste 40 meter van de Halti aan de Finnen te schenken. Er stonden ruim 17.000 handtekeningen onder het plan. Volgens de regering is het echter strijdig met artikel 1 van de grondwet, dat bepaalt dat het land 'ondeelbaar' is. We verzinnen wel wat anders, zei premier Solberg.

Finland riep in 1917 de onafhankelijkheid uit nadat het ruim een eeuw eerder door Rusland was bezet.